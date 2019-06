Dívce (17) odmítli eutanázii. Život ukončila drasticky sama!

Je to jen pár dní, co celý svět obletěla zpráva o smrti teprve sedmnáctileté Noy Pothovenové z Nizozemí. Dívka trpěla anorexií, post traumatickou stresovou poruchou po znásilnění a toužila zemřít tak moc, že požádala o eutanázii. Když neuspěla, udělala něco neuvěřitelného!

Zprávy o tom, že Noa podstoupila eutanázii, vyvrátil nyní nizozemský ministr zdravotnictví Hugo de Jonge. "Rodina dívky, se kterou jsme v kontaktu, nám jasně řekla, že navzdory dřívějším zprávám z médií o eutanázii rozhodně nejde," cituje z prohlášení ministra portál ndtv.com.

Ozvala se i klinika v Haagu, kde měla teenagerka údajně eutanázii podstoupit. Nemocnice popřela, že by to byla pravda. Místo toho uvedla, že Noa Pothovenová zemřela poté, co odmítla jíst a pít.

A její příbuzní se spolu s lékaři dohodli, že ji nebudou krmit a napájet proti její vůli, píše portál Politico. Podle novináře Paula Bolwerka, který Noyin příběh sledoval dlouhodobě se dívčin stav v posledních měsících stále zhoršoval a několikrát se pokusila o sebevraždu.

Nakonec odmítla pokračovat v léčbě a zůstala doma, kde také v neděli zemřela. Ve svém posledním příspěvku na instagramu Noa napsala, že nejpozději do deseti dnů zemře, že její utrpení je nesnesitelné. "Dýchám, ale už nežiju," svěřila se teenagerka, která o svém boji napsala i knihu.