Dívčí válka o Prahu: V podzimních volbách povedou kandidátky ženy

V Praze dojde při podzimních volbách k velkému souboji žen. Do čela svých kandidátek je postavily obě koalice, komunisté a udělá to zřejmě i sociální demokracie. A tak to vypadá, že jedním z mála mužů v pražské volební dívčí válce bude Patrik Nacher za ANO.