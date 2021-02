Dívenka na tři týdny obelstila školu i IT odborníky, aby se nemusela učit

Jednoduchý, ale velice funkční trik vymyslela teprve osmiletá holčička, kterou zřejmě nebavilo učení. Rodičům, učitelům a IT odborníkům trvalo tři týdny než problém odhalili.

Vynalézavá dívenka se kvůli pandemii koronaviru musela učit přes aplikaci Zoom. Jednoho dne ovšem systém přestal fungovat a dívka se nemohla přihlásit zpátky. Nepodařilo se to ani její matce.

Další dny se problém opakoval. Dívka se vždy přihlásila, chvilku systém fungoval a poté byla školačka z aplikace vyhozena. Matka zavolala i učitelce a společně se více než hodinu snažily problém vyřešit, popisuje Mike Piccolo, který je strýcem malé školačky a celý příběh zveřejnil na Twitteru.

Čtvrtý den zkoušela zoufalá matka jít s dcerou k přátelům, aby zjistily jestli není problém s IP adresou nebo internetem v jejich domě. Problém se ale opakoval.

Pátý den rodina zavolala na technickou podporu, ale ani ta jim nedokázala pomoc. Učitelka další den dokonce vytvořila v aplikaci novou skupinu a všech 30 studentů se muselo znovu přihlásit. Problém to ale pořád nevyřešilo.

V dalších dnech již matka na systém rezignovala a dívku začala učit sama. Až po třech týdnech a úplnou náhodou odhalila trik kamarádka, která si všimla, že se dívka po přihlášení do systému z něj sama od sebe odhlašuje.

Když se ženy holčičky zeptaly, proč to dělá, tak odpověděla, že zkoušela problém sama vyřešit. V tu chvíli už ale ženy pojaly podezření a začaly dívku sledovat. Netrvalo dlouho a všimly si, že školačka úmyslně zadává několikrát za sebou špatné heslo.

Kvůli opakovanému zadání špatného hesla aplikace dívce zablokovala přístup do účtu. Čím vícekrát to holčička udělala, tím delší byla doba, po kterou se nemohla vrátit do systému. Že je účet zablokovaný ale nebylo poznat, protože při zadání dalšího hesla vyskočila jen hláška "nesprávné heslo."

"Je to špatně, že jsem se při poslouchání té historky cítil pyšnější než kdykoliv jindy," ukončil celý příběh strýc dívky Mike.

