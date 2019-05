Narodilo se nejmenší miminko na světe. Nevážilo ani kilo, ale přežilo

Když se loni v prosinci narodila, vážila asi tolik, jako dva pomeranče. Lékaři jí nedávali velké šance na přežití.

"Mému manželovi řekli, že s ní může strávit hodinu, že zemře. Ale staly se z toho dvě hodiny, pak den, pak týden," vzpomíná maminka Saybie.

V emotivní výpovědi popsala, co v den porodu prožívala. Přála si ale zůstat v anonymitě. Popisuje, že to byl nejtěžší den jejího života. "Řekli mi, že mám preeklampsii. Můj krevní tlak byl velmi vysoký. Museli rychle začít s porodem. Říkala jsem jim, že nepřežije. Byla jsem teprve ve 23. týdnu," dodala žena.

Děti obvykle přicházejí na svět až ve 40. týdnu. Preeklampsie postihuje až 14 % žen a v závažných případech ohrožuje na životě maminku i dítě.

"Dělali jsme, co jsme mohli. Pak už je to na miminku. Některá mají sílu to zvládnout a růst mimo dělohu, řekla sestra z nemocnice Sharp Mary Birch Spring Bridgesová.

Drobounká Saybie v nemocnici bojovala skoro pět měsíců. Lékaři ji propustili, když přibrala na dvě kila. Její blízcí jsou vděční personálu nemocnice, který o ně pečoval. Díky silnému příběhu se mezi nimi vytvořilo pevné pouto.

"Chci, aby věděla, jak je silná. Po tom, jak začala a jak skvěle to zvládla, nemůže být nic, co by nedokázala," dodala další ze sester Emma Wiestová.

Podle registru miminek univerzity v Iowě je Saybie nejmenším novorozencem v historii, který přežil.