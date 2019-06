Dívka (12) otěhotněla s přítelem matky (46). Vyvázl s podmínkou!

Teprve dvanáctiletá školačka se zamilovala do přítele své matky. Pavel P. citů dívky zneužil a měl s ní opakovaný pohlavní styk. Dokonce ji přivedl do jiného stavu. Od soudu však vyvázl jen s podmínkou a peněžitým trestem.

Vztah mezi Pavlem P. a dcerou jeho bývalé přítelkyně začal v roce 2016. "Využil její zamilovanosti a opakovaně s ní měl vaginální i orální sex," stojí v trestním rozsudku. Muž od soudu vyvázl s tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Soud muži také nařídil ochranné léčení.

"Žalovaný porušil zákon, zasáhl do jejích osobnostních práv. Byla zasažena její čest a důstojnost. Měla k žalovanému blízký vztah a on přitom její důvěry zneužil. Prodělala fyzické i psychické útrapy v souvislosti s přerušením těhotenství," napsal podle Novinky.cz soud do rozhodnutí.

Školačka byla do muže údajně zamilovaná. Po jeho odsouzení trestním soudem ale muže zažalovala o náhradu nemajetkové újmy ve výši čtvrt milionu korun. Po verdiktu senátu brněnského krajského soudu ho musí dívce zaplatit.

Pavel P. ale platit nechce a proti rozhodnutí se odvolal. "Je sice pravda, že jsem byl uznán vinným, ale i trestní soud uznal, že jsem sexuálně nemocný. Musím navštěvovat ambulanci v Havlíčkově Brodě. Když jsem to soudci říkal, jen se mi smál do očí," napsal Pavel P. ve svém odvolání a dodal, že celý soud byl "komedie a divadlo".



"My jsme se to pokoušeli vyřídit i smírnou cestou, ale jeho závěr byl, že mu je to stejně jedno, protože stejně žádné finanční prostředky nemá," řekl advokát dívky a dodal, že se muži nikdo nevysmíval. Školačka musela v tak nízkém věku podstoupit interrupci, navíc se celá událost odehrála v malé vesnici.