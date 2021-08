Dívka (12) se pohádala s mámou a zmizela. Policie prosí o pomoc

"Dívka byla naposledy viděna včera kolem jednadvacáté hodiny v místě bydliště v Praze 4. Následně z domova odešla po hádce se svojí matkou. Policisté spolu s rodinou do současné chvíle prověřili desítky míst, kde by se mohla nacházet, ale bohužel se ji nepodařilo vypátrat," uvedla po nedělní 15. hodině pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Školačka je vysoká asi 155 centimetrů, štíhlá, má hnědočerné dlouhé rovné vlasy a hnědé oči. Oblečená by měla být do růžovobílých šatů po kolena a černé bundy. Na nohou by měla mít bílé adidasky a s sebou černý batoh s motivem diamantu.

"Pohřešovaná dívka by se s největší pravděpodobností měla pohybovat po Praze, ale v současné chvíli nelze vyloučit, že se nachází již v jiném kraji. Jakékoliv informace o ní či o místě, kde by se mohla nacházet, prosím oznamte na linku 158," žádá Kropáčová o pomoc.