Dívka (14) vypila příliš bubble tea. Stovka kuliček jí uvízla ve střevech

Čtrnáctiletá Siao Šen z města Ču-ťi trpěla zácpou pět dní. Lékaři provedli rentgen břicha, které měla dívka úplně tvrdé, a nestačili se divit. Našli v něm přes 100 malých tmavých kuliček, uvedl britský list Daily Mail.

Dívka je milovnicí populárního nápoje bubble tea, který si získal oblibu i u nás. Malé kuličky jsou vyráběny z tapioky. V jiných regionech světa je tapioka známá také jako maniok. Stejně jako brambory či batáty patří maniok mezi okopaniny.

