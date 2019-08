Našla jsem "minu", chlubila se dívka (9). Munici naložila strýci do auta

Sedmiletá dívka z Pardubicka se postarala o pořádný rozruch. Vyrazila s rodinou na houby, místo hříbků ale přinesla předmět, který připomínal minu. I když dostala od rodiny zákaz na nálož sahat, přinesla ji do auta svého strýce. Ten ji ve svém voze objevil až o několik hodin později. Policie pak zjistila, že nejde o minu, ale o pěchotní munici.

Holčička se příbuzným, se kterými houbařila, pochlubila, že našla v lese minu. Ti jí zakázali čehokoliv se dotýkat, dívka ale zákazu nedbala.

Podle strážníků pardubické městské policie munici sebrala a uložila do auta. Strýce večer v autě neznámý předmět našel. "Manželé nález neznámé munice oznámili na tísňovou linku městské policie. Operační důstojník je ihned poučil o možném nebezpečí a nutnosti už na nic nesahat a na místo ihned urychleně zamířily hlídky jak městské, tak státní policie," popsala městská policie Pardubice.

Odborníci zjistili, že se nejedná o minu, ale o pěchotní munici, pravděpodobně z druhé světové války, kterou si k likvidaci převzali policisté. Podle policie je správný postup při podobném nálezu jen jeden: "Čehokoliv, co by mohlo být municí, či výbušninou, se v žádném případě nedotýkáme. Oznámíme nález na linku 158 a vyčkáme poblíž místa nálezu do příjezdu policistů. Další postup už necháme na nich," popsali strážníci.

Podobné nálezy nejsou neobvyklé. Začátkem srpna našli munici z druhé světové války ve sportovním areálu v Bolaticích v Moravskoslezském kraji. Předmět byl objeven při výkopových pracích a terénních úpravách v rámci rekonstrukce fotbalového hřiště.