Anna bojuje za lepší klima! Teď má důtku za účast na stávkách

Fridays For Future tvoří středoškoláci, kteří se snaží bojovat proti klimatickým změnám a jsou součástí mezinárodního hnutí mladých lidí. Jejich mluvčí je Anna Mezgerová, která společně se svými kolegy vyšla několikrát do ulic a byla na řadě stávek v České republice.

A právě za to dostala ve škole třídní důtku. Měla totiž neomluvené hodiny. "Když mě třídní učitelka vidí vystupovat v televizi (o klimatické změně), jsem podle ní trapná, stejně jako když si připnu odznáček Fridays for Future," citovalo dívku Informační centrum o vzdělávání (EDUin) na svém twitteru.

