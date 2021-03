Dívka chtěla natočit trik na TikTok. Skončila s vážnými popáleninami

Abbie Quinnenová je přítelkyně známého britského tanečníka AJe Pritcharda, který se proslavil v taneční show televize BBC. Pár během koronaviru neměl moc práce a začal proto natáčet videa na populární sociální síť pro mladé TikTok. A právě jedno takové se dívce stalo osudným.

Abbie se snažila svým sledujícím ukázat jednoduchý trik, jak z lahve na víno udělat vázu. K tomuto triku stačí mít kromě skleněné lahve jen provázek, odlakovač, zapalovač a nádobu s vodou.

Kolem skleněné láhve je nutné několikrát obvázat provázek a následně ho ponořit do odlakovače. Provázek se poté zapálí a láhev je potřeba několikrát rychle otočit. Po pár vteřinách se láhev ponoří do nádoby s vodou a když se vyndá, tak je na dvě části.

Návod na tento kousek koluje na sociálních sítích a na Youtube již dlouho. Pár zřejmě postupoval podle tohoto návodu.

Abbie ale zřejmě někde udělala chybu. Láhev totiž explodovala dívce přímo do obličeje. Její přítel jí naštěstí rychle uhasil a zavolal záchranku. Ta ale byla příliš daleko od jejich bytu a tak ji se svým bratrem do nemocnice odvezl sám.

"Abbie byla v naprosté agónii, ale bratři věděli, že ji musí dostat do nemocnice co nejrychleji," prozradil zdroj deníku The Sun.

Neštěstí se stalo již v lednu, ale až nyní o něm pár informoval. Abbie byla od té doby v nemocnici již dvacetkrát a její léčba stále pokračuje.

Abbie na svém Instagramu zveřejnila prohlášení, ve kterém varovala před točením podobných videí a poděkovala za péči zdravotníkům v londýnské nemocnici.

S popáleninami v nemocnici skončila v roce 2018 také česká youtuberka Týnuš Třešničková. Nezranila se ovšem vlastní vinou, ale pochybil číšník v restauraci slavného kuchaře. Co přesně se stalo, se podívejte v reportáži: