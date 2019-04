Dívka letěla z Prahy do Londýna. Při pohledu pod sedadlo plakala

Ellie Evansová trpí strachem z létání, po dlouhé přípravě se ale dokázala přesvědčit, aby do letadla nastoupila. To se ale změnilo poté, co letěla s irskou aerolinkou Ryanair z Prahy do Londýna. 18letá Britka tvrdí, že pod sedadlem nenašla záchrannou vestu. Píše o tom portál Metro.

Když si po přistání všimla, že celý let absolvovala bez možnosti nasadit si záchrannou vestu, kdyby se něco stalo, začala plakat a dostala panický záchvat. Po uklidnění všechno natočila a video, na kterém je vidět prázdná přihrádka, zveřejnila na twitteru.

"Když jsem 16. března letěla z Prahy do Londýna, pod mým sedadlem nebyla záchranná vesta. To rozhodně nepomohlo mému strachu z létání," napsala k videu. Kontaktovala také vedení společnosti Ryanair, které ji požádalo, aby poskytla důkazy.

Od té doby, co Britka aerolinkám zaslala natočené video, s ní ale údajně přestaly komunikovat. Na omluvu čeká už téměř měsíc. "Upozorňovala jsem na to i personál na palubě při odchodu z letadla, ale nejsem si jistá, zda se někdo obtěžoval a vyřešil to," prohlásila Ellie.

Při letu z Prahy do Londýna přitom letadla překonávají i 160kilometrový úsek, při kterém pod nimi není pevnina, ale jen moře. V případě, že by letadlo mělo závadu v této části cesty, by Ellie rozhodně neměla dobré vyhlídky.