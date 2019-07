Srdceryvná zpověď o zavražděné Terezce (†18): "Vrah to plánoval!"

Osmnáctiletý mladík se zamiloval do své spolužačky, se kterou chodil do stejné třídy v plzeňské Obchodní akademii. "Moje dcera byla velmi přátelská. Byl to její spolužák a sedl si k ní na začátku školního roku. Dcera s ním chvíli kamarádila. Žádný intimní vztah mezi nimi nebyl. Byl jí navrhován, ale ona ho po celou dobu odmítala," řekl dívčin otec v rozhovoru pro TV Nova.

Jelikož dívka jeho lásku neopětovala, měl se mladík v loňském roce pokusit o sebevraždu. "Co víme, tak ta osoba skutečně absolvovala léčbu na psychiatrii po nějakou dobu a následně měla individuální výuku, takže dcera spolužáka v podstatě neviděla. Pak se začal vracet do školy a začal tam být nějaký problém a na základě toho školu opustil," vysvětlil otec.

V den Tereziných osmnáctých narozenin šel mladík do jejího domu, kde jí měl pobodat. "K činu došlo přesně v den, kdy slavila osmnáct let. Když se to stalo, tak se člověk snaží pochopit ty věci, začne si je skládat dohromady. Pak zjistí, že ten čin byl skutečně naplánovaný několik dní dopředu. Ta osoba si vzala několik nožů a přinesla je do mého domu. Pak prováděla ty věci," popisoavl zdrcený otec.

Vrah nejdřív dívku bodnout několikrát do srdce, poté jí podřízl hrdlo a dále dělal další věci, kterými se pak chlubil na sociální síti. Tam nechal i několik hrůzostrašných vzkazů. "Doufám, že jí to bolelo. Je mrtvá. Když ji nebudu mít já, nebude jí mít nikdo," vyjmenovával otec chlapcovy příspěvky.

Po vraždě se měl také snažit zveřejnit snímky zavražděné Terezy. To se mu ale nepodařilo a tak přidal své fotografie, na kterých měl zakrvácené různé části těla.

Rodina se se ztrátou své dcery ještě nevyrovnala. Tereza měla do budoucna spoustu plánů. "První věcí bylo její Japonsko. Učila se rok a půl japonštinu a chtěla tam strávit celé léto. Itinerář měla plný plánů, jaká místa navštíví," prozradil otec. Chtěla také studovat japanologii a ekonomii na vysoké škole v Olomouci.

Tatínek doufá, že mladík skončí ve vězení a nikdy se z něj nedostane. Případem se policie stále zabývá. "Věc je ve fázi vyšetřování, proto jsem několik měsíců mlčel. Ale tak hrůzný čin nazývám popravou," dodal. Také uvedl, že má obavy z případného mladíkova propuštění: "Mám hrůzu z toho, když si představím, že by si přisedl k nějaké další dívce a začal jí nabízet nějaký vztah a ona řekla ne."

Vražda se stala ve Zdemyslicích v Plzeňském kraji v pondělí 27. května. O tři dny později Okresní soud Plzeň-jih mladíka umístil do vazby, jelikož mu hrozí vysoký trest a také chtěl zamezit tomu, aby čin opakoval. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu 12 až 20 let za mřížemi.





Celý rozhovor si můžete pustit zde: