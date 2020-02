Dívka napálila tisíce lidí. Místo na exotickém Bali byla úplně jinde!

Snad každý z nás by si jednou rád zabalil věci a odletěl na prázdniny na Bali. Málokdo si však může takový luxus dovolit. Mladá Američanka Natalia Taylorová si svůj sen splnila jen napůl. S výrazným líčením a ručníkem na hlavě se vyfotila v jedné z koupelen v IKEA.

Taylorová přidala na sociální síť příspěvek s popisem: "Královna dorazila #Bali". Příspěvek se následně dočkal desítek tisíc reakcí a komentářů. Fanoušci dívky byli přesvědčeni, že se jedná o opravdovou dovolenou. Autorka se tak mohla jen smát.

"Ano, podařilo se mi vás všechny přesvědčit, že jsem cestovala do cizí země. Přitom jsem jen vyrazila po silnici do mého oblíbeného švédského obchodu s nábytkem," prohlásila Taylorová později ve videu. Youtuberka světu dokázala, že ne vše, co vidíme na sociálních sítích, je realita.