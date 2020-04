Nuda v karanténě: Mladá dívka v Pardubicích riskovala život na mostě!

Mladá dívka riskovala kvůli sázce s kamarády život. Vylezla na oblouk pardubického mostu, který je uzavřen a v dezolátním stavu. Psychologové tvrdí, že to může být i nudou během nouzového režimu a podobných kousků dětí může přibývat. To ostatně potvrzují i strážníci, kteří zasahovali například kvůli opilým školákům.

Hluboké prázdno pod nohama, k tomu upřený pohled do mobilu. Jedno zaváhání, špatný krok a hrozí smrt. "Již při pádu ze dvou metrů může pacient utrpět zranění hlavy, hrudníku a dalších částí těla, které mohou skončit tragicky," uvedl mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Ani ne 15letá dívka byla na oblouku mostu dokonce 20 metrů vysoko. Protože nevěděla, co s načatým odpolednem, přišel šílený nápad. "My jsme se nějak vsadili, jestli tam vylezu, nebo ne," vypověděla o svém činu dívka.

Ukazuje se, že zábava v čase omezeného pohybu už nějakou dobu zkrátka probíhá jinak. "Nudí se, proto dělají takové vylomeniny," řekl si jeden z obyvatel Pardubic. "Není jednoduché je zabavit. Je potřeba jim naplánovat program," navrhl si další.

Školačka přitom riskovala na velmi zrádném místě. Na Kohnově mostě riskovali mladí již před jeho uzavřením, už tehdy šlo přitom o život. Trámy na mostě byly úplně prohnilé. O půl kilometrů dál na mostě Červeňák pak musela u nudící se mládeže dokonce zasahovat městská policie.

"Je tady asi 15 mladých dětí. Zhulenejch, opilejch. Mám pocit, že budou skákat z mostu do vody…“ volal strážníky kolemjdoucí svědek. "Ve chvíli, kdy hlídka dorazila na místo, děti sedly na kola a rozjížděly se do všech stran," popsal výjezd mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Volný režim bez povinností tak vede podle psychologů k nudě. "Těch podnětů není mnoho, stereotypy se jim rozpadly. Navíc se obávám, že nuda začíná tam, kde je mentálně pusto," vysvětlil psycholog Jan Lašek.

Zaměstnat děti by tak měli rodiče. Měli by jim jít ale sami příkladem. Na uzavřeném mostě se totiž i přes zákaz pohybují také. Značky, které na zákaz vstupu na most upozorňují, přitom velmi zdařile ignorují.