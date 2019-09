Dívka se chlubí, jak si hází se psem! Může mu poškodit mozek, tvrdí lékař

Na sociální síti se objevilo video, jak si mladá dívka hází se svým pejskem, jako by to byl míč. Čivava nedobrovolně dělá ve vzduchu přemety, poté opět končí v náruči své páničky jen proto, aby za chvíli zase letěla směrem ke stropu. Při natáčení se dívka evidentně velmi baví, o pejskovi se ale to samé říct nedá. Podle veterináře mu mohla dokonce způsobit vážné zdravotní komplikace.

Velmi neobvyklou a zároveň otřesnou zábavou se pochlubila mladá dívka na instagramu. Ve svém příběhu sdílela video, jak sedí na gauči a v náruči drží čivavu. Chová se k ní ale spíš jako k míči než k živému tvorovi.

Hází ji totiž vysoko do vzduchu a poté ho opět chytá. Jako by to nestačilo, zvíře při každém hodu udělá nad její hlavou několik přemetů. Video trvá přes 20 sekund a za tu dobu pejsek do vzduchu vyletěl šestkrát. Při posledním hodu dokonce dívce vyklouzne z rukou a málem spadne na zem. Zachytí ho jen tak tak.

Po celou dobu se dívka zjevně velmi baví, do kamery se totiž nadšeně směje. Lidi svým chováním ale příliš nepobavila - pod videem sklidila drsnou kritiku. "Té bych svěřila jen pytel blech, nikdy ne takového pejska," napsala jedna žena. "Takoví lidé si nezaslouží mít doma zvířata," tvrdí jiná.

Chování neschvalují ani odborníci. "Takové zacházení je velice nebezpečné. Při každém zachycení pejska dochází k otřesům orgánů, které se mohou poškodit. Především je v ohrožení močový měchýř a ledviny," řekl veterinární lékař Ivan Stuchlík.

"Největší hrozbou je ale otřes mozku. Čivavy nemají uzavřenou fontanelu na hlavičce. Může dojít i k poškození mozku a pejsek může upadnout do bezvědomí. Zvíře může i uhynout, především pokud spadne na zem," dodal Stuchlík.