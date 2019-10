Dívenka trpí zákeřnou leukémií, její tělo léčbu odmítlo. Hledá se dárce

"Samanthě se nejdřív začaly tvořit červené mapky na ploskách rukou a nohou. Dlouho se nedařilo přijít na to, co to je," vzpomíná dívčina maminka Žaneta.

To byl loňský leden. Až v motolské nemocnici lékaři zjistili, že dívenka má rakovinu krve. Rodinu to zdrtilo.

Tříletá Samantha trpí velmi vzácným druhem leukémie. Lékaři tady v motolské nemocnici se v historii setkali pouze se čtyřmi podobnými případy.

Samanta už kostní dřeň od jednoho z dárců dostala. Její tělo ji však odmítlo. A další pokus léčit nemoc pomocí kmenových buněk také ztroskotal.

Hledáme nového, lepšího dárce. Měli jsme v registru jenom jednu shodu," říká Žaneta. Svůj příběh maminka Samanthy sdílela na sociálních sítích. Odezva byla okamžitá.

Třeba v České Lípě se přihlásilo šest policistů, kteří chtějí nejen Samanthě, ale i ostatním 50 lidem, kteří čekají na vhodného dárce, pomoci.

V českých registrech je aktuálně přes 120 tisíc potenciálních dárců kostní dřeně. Ideální by byl ale dvojnásobek. Světový registr čítá 36 milionů dárců. Stát se jím ale nemůže každý. Podmínkou je například dobrý zdravotní stav, hmotnost alespoň 50 kilogramů nebo to, že člověk nebere trvale žádné léky.