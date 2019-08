Dívka v 16 letech vyhrála 50 milionů! Peníze jí zničily život a jsou pryč

Callie Rogersová vyhrála v loterii 1,8 milionu liber (asi 50 milionů korun), když jí bylo 16 let. Dnes by si přála, aby tolik peněz nikdy nedostala. Zaprvé z nich už nic nezbylo, zadruhé jí prý zničily život, protože se to kolem ní začalo hemžit falešnými přáteli.