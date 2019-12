Dívka z babyboxu se setkala s jejich zakladatelem. Mám tě ráda, řekla mu

"Holčičce z babyboxu je deset let, je líbezná a půvabná nad jiné své vrstevnice," prohlásil o své oblíbenkyni zakladatel babyboxů Ludvík Hess. "Od rodičů ví, kdo jsem. Při posledním setkání mi řekla: Mám tě ráda! Z očí se mi koulely slzy," popsal jejich shledání. Fotografii z posledního setkání, na které dívka tančí a kterou sám vyfotil, využil jako krásné novoroční přáníčko.

Nebylo to poprvé, co se viděli. Redakci TN.cz se Hess svěřil, že se vídají poměrně často, protože je docela blízko a má k ní velmi silné pouto. V kontaktu je i s některými jinými dětmi, které skončily v babyboxech.

O své oblíbené dívce mluví dojemně. "Je tak půvabná a obrovsky talentovaná, a to ve všem. Nejenže tančí, ale také kreslí, sportuje. Taková, jako je ona, se narodí jen jednou za čas," svěřil se a dodal, že se holčičce daří dobře. "Žije přeci na zámku. A je zdravá," řekl.

"To, že je z babyboxu, přijímá jako součást své osobnosti. Už když byla maličká, rodiče jí to vysvětlili. Nevnímá to jako hendikep, řekl bych, že je na to dokonce pyšná. Jediný problém je, že to vnímá tak, že jsem jí zachránil život," tvrdí Hess.

Odmítá připustit, že by dětem odloženým do babyboxu zachránil život. "Některým z nich možná jo, protože by skončily odložené někde venku, kde by zmrzly. Ale jinak si nemyslím, že bych jim zachránil život. Jen jsem umožnil je přesunout z horších podmínek do lepších," vysvětluje Hess.

S dětmi z babyboxů se vídá rád. "Je to pocit jakéhosi zadostiučinění. Uvědomím si, že ta práce nebyla marná," dodal Hess.