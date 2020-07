Dívkám (12) v Přerově muž na ulici ukazoval penis. Policie hledá svědka

Obrovský strach prožily dvě 12leté slečny. V Přerově v okolí Dvořákovy ulice je měl pronásledovat neznámý muž. Stalo se to už 25. května, ale policie nemůže s případem hnout a tak prosí veřejnost o pomoc.

"V místě poblíž Casina šel proti nim neustanovený muž a ze vzdálenosti asi čtyř metrů, jakmile si dívek všimnul, rozepnul poklopec a vytáhl své přirození, které se jim snažil ukazovat. Když to malé slečny viděly, utekly do místa bydliště jedné z nich a telefonicky na policii oznámily, co se stalo," popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policie získala záznam z kamer, na němž je muž, který se objevil poblíž místa události a mohl by pomoci s objasněním případu.

"K popisu lze uvést, že se jedná o muže světlé pleti a krátkých hnědých vlasů. Na sobě měl modrou bundu s dlouhým rukávem, šedé kalhoty a na nohou světle hnědé kotníkové boty. Muž na záznamu jede na tmavém trekovém kole bez blatníků. Na ráfcích a na přední vidlici jsou bílé pruhy," uvedla Zajícová.

Pokud by muže někdo poznal nebo měl k případu bližší informace, má neprodleně vytočit linku 158, případně se osobně zastavit na kterékoliv policejní služebně. Celou událost policie šetří jako trestný čin výtržnictví a muži hrozí až dva roky vězení.