Dívku (11) pokousal staford, majitelka o psa přišla. Tohle vzkázala rodině!

Jedenáctiletá Nikola si hrála s kamarádkou. Při jízdě na skateboardu se ale proti nim rozběhl stafordširský bulteriér a holčičku napadl. "Začal kousat do rukou, do nohou, potom mě svalil na zem. Snažila jsem se bránit, ale to nešlo. Naštěstí tam přišel pán se psem a ten mi zachránil život, protože nevím, co by se stalo," popsala hrůzný zážitek pokousaná dívka.

S tržnými ranami ji záchranáři převezli do nemocnice. "Budeme vyhledávat dětského psychologa, protože holka se budí. Nemůže spát a furt vidí toho psa před sebou, jak na ní útočí. Jak ji kouše," řekla televizi Nova maminka napadené dívky.

Pes napadl obyvatele sídliště údajně už nejméně pětkrát. Majitelka ho prý nezvládá. Lidé proto sepsali petici, ve které požadovali odebrání psa. Dopoledne ji předali pracovníkům městského úřadu. Petice nakonec nebyla potřeba.

Policisté případ překvalifikovali na trestný čin. Odpoledne rozhodli o odebrání psa majitelce. "Dnes jsme rozšířili trestní stíhání vůči majitelce psa na přečin ublížení na zdraví z nedbalosti," uvedl mluvčí policie Milan Bajcura ve středu.

Reportérovi TV Nova se podařilo majitelku psa zastihnout ještě před odebráním zvířete. "Opravdu se omlouvám, soucítím s nimi a přeju jim, aby se holčička brzy uzdravila a aby neměla následky do budoucna," vzkázala žena rodině.

"Doufám, že se ten pes dostane do rukou někoho, kdo na toho psa bude mít čas a převychová ho," dodala maminka napadené holčičky. Majitelce psa hrozí za ublížení na zdraví až roční vězení.