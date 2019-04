Dívku (5) vytrhli v Praze babičce z náručí. Unáší ji do Německa!

Pražští policisté prosí o pomoc s naléhavým pátráním. V úterý před 13. hodinou dostali zprávu o únosu pětileté dívky v Praze 10! Dítě za bílého dne babičce z náručí vytrhli dva neznámí muži, naložili do přistaveného vozidla značky Volvo XC 90 a odvezli pryč.

K únosu došlo v Praze 10 Uhříněvsi v ulici Vlasty Průchové. Dva neznámí muži podle policie vytrhli pětiletou Sofii Andreu Mikyškovou její babičce z náručí.

"Únosci pak holčičku naložili do přistaveného osobního auta Volvo XC 90, stříbrné barvy, registrační značky 8S2 0469," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Podle něj vše napovídá tomu, že dívka by měla být hledanými muži odvezena do zahraničí, pravděpodobně do Německa. Na sobě měla látkovou bundu růžové barvy s podšívkou bílého beránka a modré rifle s černými kvítky. Na hlavě pak růžovou čepici se stříbrnými proužky a na nohou růžové boty.

"Dívenka je cca 120 - 130 cm vysoká, hubené postavy, má kulatý obličej a zelenošedé oči. Vlasy má blond, dlouhé přibližně do poloviny zad, spojené gumičkami do dvou culíků," uvedl mluvčí pražských policistů Hulan.

Policisté hledají také matku dívky, jednačtyřicetiletou Zdenku Amálii Mikyškovou Štolcovou. Ta má s dcerou zakázaný styk a dívka je svěřená do péče babičky. Na ženu je vydán souhlas se zadržením.

"V tuto chvíli prosíme o pomoc při pátrání, kdy přivítáme jakoukoli informaci o pohybu pohřešované pětileté holčičky, její hledané matky a předmětného vozidla Volvo XC 90 stříbrné barvy," vyzval Hulan.