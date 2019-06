Dívku měl znásilnit migrant, policie na případ uvalila embargo!

Ke znásilnění mělo dojít v úterý kolem poledne na poli u obce Lukavec nedaleko Terezína. Dívka skončila v nemocnici v Litoměřicích. Podle informací televize Nova její zranění nejsou vážná.

Policie na případ uvalila přísné embargo - zatímco ještě ve středu ráno tvrdila, že je podezřelý muž v cele a bude brzy obviněn, později už kriminalisté zmínili jen to, že jim další poskytování informací zakázalo litoměřické státní zastupitelství.



Podle našich informací by ještě během dne měl být podán návrh na uvalení vyšetřovací vazby. Podezřelým má být migrant původem z Afriky, který měl být v úterý ráno propuštěn z vězení v Německu. Jak se do Česka dostal a proč nebyl jeho pohyb nijak monitorován, by mělo v nejbližších hodinách objasnit policejní prezidium.

Za znásilnění hrozí až desetileté vězení, v případě prokázání viny si nelegální migranti odsedí trest v českém vězení, po jeho odpykání zpravidla bývají vyhoštěni.