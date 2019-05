Dívku (15) znásilnili na Mallorce, útočník přišel do hotelové sauny

Obrovské trauma zažila patnáctiletá Britka, která se rozhodla jít v pondělí do sauny v hotelu na Mallorce. Neznámý muž využil toho, že tam byla dívka sama, přišel k ní a znásilnil ji. Policie po něm zatím pátrá.

Na svou dovolenou na Mallorce, která je oblíbenou destinací nejen Čechů, ale i dalších národů, jen tak nezapomene patnáctiletá dívka. Ta pochází z Velké Británie a do země si vyrazila užívat se svou rodinou.

V pondělí odpoledne kolem čtvrté hodiny se rozhodla zajít do sauny v hotelu ve městě Llucmajor, ve kterém pobývala. Hotel se nachází na jihu Mallorky. Když si užívala relaxování v sauně, vešel muž a zaútočil na ni, informoval Mirror.

Dívka bohužel byla v tu chvíli sama a nedokázala se mu ubránit. Neznámý útočník Britku znásilnil. Místní policie okamžitě zahájila vyšetřování.

Podle policie měl muž dívku sledovat ještě předtím, než vešla do sauny, a poté čekal na to, až v ní bude sama. Dívka se po znásilnění obrátila na hotelový personál a byla převezena do nemocnice v hlavním městě Palma de Mallorca.

Zatím se policii podařilo zjistit, že se nejspíš jednalo o cizince, který v hotelu ani nebyl ubytovaný. Byl také zachycen na kamerách. Policii se ho ještě nepodařilo dopadnout.