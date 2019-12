Dvojnásobný pokus o vraždu, dívky (16) měly otrávit své prarodiče

To, co vypadá jako marcipán, mělo být ve skutečnosti vražednou zbraní. Případ se stal v květnu a už tehdy se mluvilo o tom, že šlo o jed na myši. Kdo ho pozře, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Látka působí se zpožděním a mezi první příznaky patří masivní krvácení. Do nemocnice se obyvatelé domu dostali s podezřením na otravu. Lékaři je prý ambulantně ošetřili.

Nikdo nezemřel a policie po mnohaměsíčním vyšetřování zjistila, že nešlo o žádnou nešťastnou náhodu. "Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu vraždy na dvou osobách ve stádiu pokusu," potvrdila mluvčí policie Eva Maturová.

Vzhledem k závažnosti případu vyšetřování od začátku vedla krajská kriminálka. Spis už míří na státní zastupitelství.

Kriminalisté dali návrh na podání obžaloby dvou nezletilých osob. Má jít o šestnáctileté dívky, které měly usilovat o život prarodičů.

Všichni měli společně bydlet v domě poblíž návsi. Pohnutky dívek ale zůstávají neznámé. Obyvatelé domu už tehdy nechtěli případ komentovat. Na jaře by tento šokující případ mohl projednávat soud.

Pachatelům hrozí trest odnětí svobody 15 až 20 let i výjimečný trest. Jelikož se ale jedná o dívky, kterým ještě není osmnáct let, automaticky se tato sazba snižuje na polovinu.

Něco podobného se mělo stát před lety na severu Moravy. Dvě teprve dvanáctileté dívky a jeden žák základní školy měli otrávit učitelku výtvarné výchovy. Do kávy jí přisypali léky a projímadlo. Pedagožka naštěstí přežila.