Divoká policejní honička u Dobříše! Muži ujížděli v kradeném autě

Policejní honička jako z amerických zpráv se v pondělí odehrála na Příbramsku.

"Dobříšští policisté projížděli přes město a všimli si vozidla, které nemělo rozsvícené světla, takže se rozhodli automobil zastavit," řekla TV Nova policejní mluvčí Monika Schindlová.

Jenže to 40letý řidič ani jeho stejně starý spolujezdec neměli v úmyslu a začali ujíždět směrem na dálnici D4 a potom po silnici do Sedlčan. To už jim byl v patách i vrtulník. Místy ujížděli rychlostí 160 kilometrů v hodině. Policisté se je snažili zastavit i střelbou do pneumatik, ale marně.



V Sedlčanech pak prchající projeli několika ulicemi a vydali se zpět. To už na ně čekaly zastavovací pásy. "I potom, co je přejel a neměl vzduch v pneumatikách, jel ještě několik desítek metrů," dodala Schindlová.



Pronásledování skončilo po dlouhých pětačtyřiceti minutách poté, co policisté ujíždějící auto vytlačili ze silnice a následně posádku zadrželi. "Viděl jsem shluk policejních aut, pár lidí, hodně světla, policejní auta. Bylo to divoký probuzení," uvedl svědek.

Policisté zjistili, že auto bylo kradené a oba muži pod vlivem drog. Řidiči hrozí za nabourání policistů, krádež auta a řízení pod omamných látek šestiletý pobyt za mřížemi. Svatoušek ale není ani jeho spolujezdec. Ten byl v pátrání kvůli několika krádežím kol.



Řidič je stíhán na svobodě, druhý muž v úterý putoval do vazby.