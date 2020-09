Divoká prasata se přemnožila a běžně chodí do parků ve městech! VIDEO

Rodinku divokých prasat potkal autor tohoto videa v malém parku na sídlišti v Mostě. Podle místních si tam bachyně s mláďaty vykračuje za potravou každý den, už nejméně dva týdny. "Je to každý den, vždycky když jdeme venčit psa třeba v 11 hodin večer, tak vždycky máma s malýma. Park úplně rozrytý,“ stěžuje si jeden z místních.

Pro místní jde sice o atrakci, ale divoká zvířata raději sledují zpovzdálí. Bachyně si mláďata obecně velmi pečlivě hlídají a mohly by zaútočit nejen na domácí mazlíčky, ale i na lidi. "Vždycky jakoby zpovzdálí je vidíme a samozřejmě blízko k nim nechodíme. Neútočí, podle mě hledají nějakou potravu,“ myslí si místní obyvatel Valdemar.

Podle myslivců divoká prasata ztratila plachost, patrně kvůli koronaviru totiž chodí do přírody stále více lidí a zvířata pak hledají klid jinde. "To je ztráta plachosti. Reakce na to, že to nebezpečí hrozí někde jinde, lidi se chovají tak, že jí neohrožují, že nechodí se zbraní, nestřílí,“ vysvětluje myslivec Bohumír Freiberg.

Podle myslivců se v Česku divočákům daří. I přes rekordní odstřely, které loni i letos dosahují téměř čtvrt milionu kusů, je zvířat stále hodně. "Je toho hodně. V současné době je obrovský problém s odbytem zvěřiny, nejenom černé. Téměř nikdo nevykupuje,“ říká předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Ulovená zvěř se dá na internetu koupit už přímo od myslivců. A to většinou za zlomek ceny v obchodech.