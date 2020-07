Divoký medvěd si přišel očichat ženu, ta necouvla a udělala si s ním selfie

Nekřičet, neutíkat, nepanikařit. Návštěvnice národního parku na severovýchodě Mexika dokázala všechny hlavní rady uplatnit tak bravurně, že za to sklidila obdiv na sociálních sítích. "Na světě není snad nikdo, kdo by tam stál tak klidně," napsal jeden uživatel twitteru. Jiný přiznal, že je nervózní jen ze sledování videa.





V mexickém národním parku Chipinque jsou setkání s medvědy běžná, při hledání potravy se často zatoulají i do obydlených oblastí. Když se šelma přiblížila ke skupince žen, zůstaly stát jako přikované a nezapomněly ani na další zásadu – nedívat se zvířeti do očí. Jedna z nich dokázala zachovat klid i ve chvíli, kdy se medvěd postavil na zadní a začal ji očichávat. Dokonce si s ním udělala selfie. "Vypadají jako staří kamarádi, co spolu vyrazili na túru!" nebo "Selfie roku!" zněly další pochvalné komentáře na sociálních sítích.





V Severní Americe se vyskytují tři druhy medvědů. Medvěd baribal, který výletnicím zkřížil cestu, je nejmenším z nich. Samci obvykle dosahují maximálně dvoumetrové délky a váží nanejvýš okolo 250 kilogramů, nejtěžší dosud zaznamenaný jedinec měl ale půl tuny.





V Evropě zase můžeme narazit na medvěda hnědého, což se letos v květnu na rodinném výletě v okolí italského Trentina podařilo 12letému chlapci. Stejně jako turistka v Mexiku zachoval klid, jen před ním pomalu ustupoval a ještě poprosil svého otce, ať ho se zvířetem vyfotí.