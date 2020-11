Divoký večer v taverně: Pavel byl jako mačo, takhle jsem ho nezažila, divila se Štěpánka

Pavel a Štěpánka pokračují ve své svatební cestě v Řecku a o zábavu opravdu není nouze. Novomanžel se dokonce v řecké taverně odvázal tak, že jeho nová žena nevěřila vlastním očím a moc se jí líbilo, co viděla. „Úplně se odvázal, byl tam jako mačo,“ žasla Štěpánka.

Pavel je muž, který si rád užívá života a konečně to ukázal naplno. Ze židle v restauraci ho zvedla tradiční řecká hudba a hned začalo být veselo. „Ty ses do toho dal, tobě to jde a mě vůbec,“ zlobila se na Pavla naoko Štěpánka.

„Já jsem ho takhle ještě nezažila. Bylo mu jedno, jestli na něj někdo kouká, nebo nekouká. Úplně se odvázal, bylo to hezké,“ neskrývala Štěpánka radost ze společného večera v řecké taverně. Její milý se totiž přímo mezi stoly dal do tance a šlo mu to na jedničku.

To Štěpánka nebyla se svým tancem spokojená. „Připadala jsem si tam jako pako, protože jsem vůbec nevěděla, co mám dělat s nohama.“

ČTVRTÁ SVATBA NA OBZORU, ŘEKNE SI PÁR PŘED OLTÁŘEM SVÉ ANO?

