DJ Karlos pouští hudbu jako poctu záchranářům, celé sídliště se baví!

Ze svého bytu ji na počest zdravotníků a členů záchranného sboru pouští jeden z nájemíků. Je mu přes 70 let a říká si DJ Karlos.

Křepčení v oknech a na balkonech v době karantény proslavili Italové, obyvatelé pražských Bohnic se ale nenechali zahanbit. Kolem Feřtekovy ulice bývá hodně živo.

Někteří z místních chodí za zábavou každý den. A prý nepřestanou, dokud bude hudba hrát. A to má být nejméně do konce nouzového stavu. Alespoň tak to Karel Hora alias DJ Karlos plánuje.

Hudba pro něj byla vždy koníček, dosud ale hrál jen na rodinných oslavách. Roztančit sídliště mu poradil kamarád. Začínal 19. března za tmy. Teď už jsou za rozblikanými balkony vidět i postavy.

DJ Karlosovi přeje i počasí. Za celou dobu jeho hudební produkce prý ani jednou nepršelo. České hity, světové hity, italské disko. Vše hezky postaru z cédéček a jen dvě až tři skladby.

DJ Karlos prý chce hudbou hlavně uctít lidi z první linie. Sám jako bývalý policista ví, o čem jejich práce je. Že se pobaví sousedi, je navíc. Negativní reakce prý zatím nemá.