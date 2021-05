Dlouhá pracovní doba zvyšuje počty úmrtí. Lidi zabíjí mrtvice a srdeční choroby

Stovky tisíc lidí ročně zemřou kvůli dlouhé pracovní době. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která se podílela na studii s Mezinárodní organizací práce (ILO), se navíc trend stále zhoršuje a urychlit jej může také pandemie koronaviru.

V roce 2016 zemřelo 398 tisíc lidí po celém světě na mrtvici a 347 tisíc lidí na srdeční choroby, které se u nich projevily proto, že pracovali 55 hodin týdně, mnohdy i více. Vyplývá to z první celosvětové analýzy, která se zabývala dopady množství odpracovaných hodin na lidské zdraví.



"Pracovat 55 hodin týdně a více představuje vážné zdravotní riziko,“ řekla ředitelka Odboru zdraví, životního prostředí a sociálních dopadů na zdraví z WHO Maria Neiraová.



Podle studie takto dlouhá pracovní doba zvýšila riziko cévní mozkové příhody o 35 % a riziko úmrtí na ischemickou srdeční chorobu o 17 %. S menším rizikem se potýkali lidé, kteří pracovali pouze 35 až 40 hodin týdně.



Nejvíce obětí tvořili kvůli dlouhé pracovní době a přemíry práce muži (72 %), lidé ve středním věku nebo starší pracovníci. "Většina zaznamenaných úmrtí byla mezi lidmi ve věku od 60 do 79 let, kteří pracovali 55 hodin týdně a více, když jim bylo od 45 do 74 let,“ uvádí studie.



Odborníci zkoumali dopady množství odpracovaných hodin na lidské zdraví ve 194 zemích světa od roku 2000 do roku 2016. Mezi nejvíce postižené oblasti patří jihovýchodní Asie a západní Tichomoří. Tam Světová zdravotnická organizace řadí Čínu, Japonsko i Austrálii.



Experti se navíc obávají, že by se tento trend mohl zvyšovat v důsledku pandemie koronaviru. "Práce na dálku se stala normou v mnoha průmyslových odvětvích, což často stírá hranice mezi domovem a prací. Mnoho podniků bylo přinuceno omezit nebo ukončit provoz, aby ušetřily. Lidé, kteří jsou na výplatní listině, ale pracují více hodin. Žádná práce nestojí za riziko mrtvice nebo srdeční nemoci,“ myslí si šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

