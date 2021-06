Dlouho používaný lék chrání před covidem, zjistili ostravští zdravotníci

Lékaři z ostravské fakultní nemocnice zveřejnili výsledky studie, do níž se zapojilo přes 50 tamějších zdravotníků a která zkoumala, zda konkrétní lék používaný v Česku už přes 20 let, dokáže ochránit před covidem-19. A výsledky jsou velmi povzbudivé.

"Lékaři Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava už znají výsledky klinické studie, do které se zapojilo 53 zdravotníků různého věku, kteří přicházeli do kontaktu s covid pozitivními pacienty na lůžkových odděleních nebo v ambulancích nemocnice. Skupina v období od ledna do března 2021 pravidelně užívala registrovaný lék Imunor. Za sledované období onemocněly lehkou formou nemoci covid-19 jen dvě zdravotnice," uvedla nemocnice na svých stránkách.

U zrodu klinické studie stál primář výše zmíněného imunologického a alergologického oddělení Jaromír Bystroň. Připomněl, že v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy se denní přírůstky nově infikovaných v Česku pohybovaly mezi deseti až 16 tisíci, bylo v ostravské fakultní nemocnici denně kvůli covidu-19 "vyřazených" až 70 zdravotních sester.

"V tomto období ve sledovaném souboru zdravotníků, kteří pravidelně užívali Imunor, onemocněly pouze dvě zdravotní sestry, které po lehkém průběhu nastoupily po 14 dnech do práce. Lék působí aktivačně a podaný preventivně může vyvolat účinnou aktivaci buněčné imunity proti viru SARS-Cov2, ale i proti různým jeho variantám. I proti zcela odlišným virům,“ vypočítává Bystroň. Lék je přitom v Česku registrovaný už více než 20 let.

Primář zmínil, že sestry, které lék braly, byly nejen mnohem řidčeji nemocné než jejich kolegyně, ale covid u nich měl také mnohem mírnější průběh než u jejich blízkých, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti.

I když jsou výsledky studie pozitivní, fakultní nemocnice upozornila, že zmíněný lék není volně dostupný, může ho předepsat jen imunolog. "A v současné době je plně hrazen ze zdravotního pojištění pouze u pacientů s potvrzenou poruchou buněčné imunity," uzavřela ostravská nemocnice.