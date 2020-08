Dluhové tornádo! Odborníci se obávají konce vládních záchranných opatření

Odborníci i dluhoví poradci se obávají konce posledních vládních záchranných opatření. Podle nich by totiž už na podzim mělo přijít dluhové tornádo, které může znamenat problémy pro deseti tisíce lidí. Navíc by se mohla zvýšit až dvojnásobně nezaměstnanost na 8 procent. Největší nápor dluhoví poradci očekávají od října. Zároveň nabádají, aby tito lidé své problémy začali řešit co nejdříve.