Dluhy, léčebna i sebevražda. Bývalý přítel Absolonové promluvil

Tomáš Horna býval velmi úspěšným hokejistou, který měl nabídky z Finska, Švédska i Ruska. Vždycky ale zůstal v Česku, kde si vydělával velice slušné peníze.

"Myslel jsem si, že takhle to bude donekonečna. Že se nemůže nic stát, peníze prostě budou. Od nějakých 21 let jsem začal slušně vydělávat a brzy se dostal přes 100 tisíc za měsíc. Pak už se to jenom zvyšovalo. Dneska nechápu, že jsem i tak žil od výplaty k výplatě. Kupoval jsem si nesmysly, k životu nepodstatné věci. Bylo mi jedno, jestli stojí džíny pět nebo sedm tisíc, stejně jsem je pořizoval tak, že jsem si nabral třeba patery a až doma zjistil, že mi z toho čtvery nejsou," popsal Horna začátek svého příběhu pro web Bezfrází.cz.

Jednoho dne ho spoluhráč požádal, aby mu ručil za půjčku. Hokejista prý neváhal ani vteřinu. "Šlo o 700 tisíc. Vydělávali jsme 250, proč bych se měl s nějakými 700 trápit? Vůbec jsem nepochyboval, jestli nedělám něco špatného. Ani jsem to nečetl. Vůbec jsem netušil, že existuje někdo, komu se říká lichvář," řekl Horna, jak se dostal do potíží. Spoluhráč totiž svůj dluh nesplácel. Hornovi se prý ani nikdy neomluvil.

Hokejistovi chodily výhrůžky a on začal splácet cizí dluh, který se postupně vyšplhal do milionů. Peníze postupně docházely, a tak se dostal do kolečka dalších půjček a úvěrů.

Kvůli jeho dluhům přišla nakonec o dům Hornova babička. "Nechal jsem se napálit a částí babiččina domu, který na mě přepsala, ručil stavbu realitního projektu u Kladna. Po jeho dokončení jsem ale nedostal, co jsem dostat měl," přiznal bývalý hokejista.

Část dluhů nakonec zaplatila Absolonová. "Když jsme spolu začali s Monikou, přiznal jsem jí, že mám v tomhle ohledu určité starosti a ona za mě dokonce část peněz zaplatila, ale rozhodně jsem jí neřekl všechno," popsal Horna.

Právě zpěvačka ho prý udržela při zemi a pomohla mu. "Vymýšlel jsem různá podnikání, kavárny, hospody, ale Monika mi to naštěstí vždycky rozmluvila. Problémů už jsem i tak měl dost, ještě zahučet do dalších. Monika na rozdíl ode mě nevěří lidem a z rodiny má základy, díky nimž jí nepřijde super, když někdo přijde se zaručeně skvělou investicí. Tloukla do mě, že jinak než prací si peníze nevydělám, nikdo mě jen tak nenechá přijít si na miliony. Postupně jsem jí dal za pravdu," ocenil Horna přístup expartnerky.

Dnes už má většinu problémů vyřešenou. "Za tohle své období se nestydím. Ani za to, že jsem byl v blázinci. Prostě jsem potřeboval vypnout pod dohledem. Sebral jsem se a došel si pro pomoc. Měl jsem v nemocnici pohodu, dostával jsem prášky a konečně jsem se vyspal," řekl Horna a přiznal, že se chtěl i zabít. "Kdybych tehdy před lety sáhnul k nejhoršímu, sice bych možná vyřešil svoje problémy, ale nebyl bych u toho, jak moje děti rostou a poznávají svět. Podělal bych jim život," uzavřel své vyprávění Horna.

