Dluží vám zaměstnavatel peníze? Počkáte si na ně, stát nepomůže!

Od začátku května sice stoupla maximální částka, kterou může Úřad práce vyplatit lidem například za krachujícího zaměstnavatele, objevil se ale jiný problém. Nově přijatý zákon "ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru" totiž znemožnil podávat insolvenční návrhy. Upozornil na to portál Peníze.cz.

Právě insolvenční návrh je přitom podmínkou, aby zaměstnanci, kterým firma dluží, mohli dostat dlužné peníze od státu. K insolvenčnímu návrhu z doby od 24. dubna do 31. srpna se podle znění zákona ale nově nepřihlíží, což dá věřiteli vědět soud. Žádná možnost, jak se bránit, není.

Soudy se tak budou zabývat až insolvenčními návrhy podanými od 1. září. Pokud vám tedy zaměstnavatel dluží mzdu, ale nestihli jste návrh na insolvenci odeslat do 23. dubna, musíte počkat až do září. Poté si budete moci vybrat, za jaké tři měsíce od června do konce roku má stát váš plat uhradit.

Jenže čekat bez peněz do září většina lidí nemůže. Pokud se zákon rychle nezmění, radí odborníci co nejdříve ukončit pracovní poměr. Když ale dáte výpověď, může se stát, že budete další dva měsíce pracovat "zadarmo". Můžete se proto dohodnout na ukončení, či zrušení pracovního poměru. To je možné okamžitě, pokud jste nedostali výplatu ani 15 dní po uplynutí termínu.

Pokud vám zaměstnavatel nedal výplatu, měli byste ho nejdříve oficiálně vyzvat k úhradě dluhu. Pokud na výzvu nereaguje a peníze neuhradí v termínu (do konce následujícího měsíce), můžete mu zaslat předžalobní výzvu a poté se připravit na žalobu o zaplacení dlužné částky. Druhou možností je právě insolvenční řízení.

Insolvenci můžete podat, pokud má zaměstnavatel dluhy vůči více věřitelů. Mzdu, kterou dluží, pak může vyplatit Úřad práce. Zaměstnanec pak vybírá tři kalendářní měsíce, za které mu firma dluží nejvíc. Nově může být hrazená částka až 51 188 korun za měsíc, 153 564 korun za tři měsíce.