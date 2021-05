Dnes nás čeká superúplněk ve Střelci: Raději se vyhněte alkoholu!

Ve středu přichází už druhý superúplněk v tomto roce a zároveň také poslední, na další si počkáme víc než rok. Tentokrát je superúplněk ve znamení Střelce. Po dubnovém magickém růžovém úplňku nás čeká krvavý, kterému se říká také květný. Měli byste hlavně omezit alkohol a jíst střídmě! Jinak se vám to může vymstít.

Květinový nebo také květný úplněk provází i výjimečný jev, a to zatmění Měsíce. Z Česka ale bohužel nebude vidět. Tomuto úplňku se také říká krvavý, protože Země stojí přímo mezi Sluncem a Měsícem a vrhá na něj stín, který je v jistých chvílích načervenalý. Měl by to být největší a nejjasnější úplněk roku.

Podle astroložky a numeroložky Hany Černé bude mít tento úplněk silnou energii, kterou senzitivní lidé pocítí. "Může se to projevit napětím, nervozitou, neklidem, nespavostí, zvýšenou citlivostí až přecitlivělostí," varuje Černá.

Květný úplněk je ve znamení Střelce a působí na něj i Slunce ve znamení Blíženců. "Je to den vhodný pro setkání s přáteli, blízkými, den určený k zábavě, relaxaci, komunikaci, pro poznávání nových lidí, rozšíření obzorů nebo psaní," doporučuje astroložka. Podle ní se také projeví touha po společnosti a dobrodružství.

"Samota nebude dělat psychickému rozpoložení dobře. Střelec nás zase bude nutit jít za svým snem a dokončit rozpracované věci," nastiňuje Černá. Také podle ní bude potřeba přemýšlet o tom, do čeho se co nejdříve pustit. V práci budeme mít příležitost posunout se dopředu. Neměli bychom ji zahodit!

Podle rad astroložky bychom měli využít den pro práci a plnění snů, večer pro oddech a zábavu. "A hlavně komunikujte. V této oblasti budete velmi silní a můžete toho hodně dokázat a vyřešit. I to, co dříve nešlo," slibuje Hana Černá.

Po stránce zdravotní Měsíc ve Střelci nám dává zvýšenou citlivost kloubů, zvláště kyčelních, ohrožené jsou i svaly a pohyblivost. "Ohrožená jsou také bedra a játra. Tyto části by se neměly zatěžovat. Nepřehánějte to se sportem, ať nedojde ke zranění. A pozor dejte hlavně na alkohol a jídelníček," zakončuje varováním astroložka.