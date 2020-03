Radnice zprovoznily rouškomaty. První se vyprodal během hodiny

I když si lidé pomáhají, jak se dá, roušek je stále nedostatek. Někteří lidé k nim doteď neměli ani přístup. To se rozhodli změnit v Brně - Řečkovicích, kde využili starý automat na cukrovinky. "Byl to nápad řečkovického občana, který pracuje s těmito automaty,“ vysvětluje starosta Brna Řečkovic a Mokré Hory Marek Viskot.



Automat stojí v přízemí radnice a v provozu je každý den od 8 do 18 hodin. Roušky dodávají dobrovolné švadleny a cena je 50 korun. "My jsme to hlavně chtěli těmi 50 korunami regulovat, aby si lidé nebrali více než je nutné, abychom apelovali na solidaritu,“ vysvětluje starosta.



Hned jak se automat doplní, začnou se opět tvořit fronty. Koupit lze nejvíc 4 roušky na osobu. Lidé nákup látkových roušek velice vítají. "Já beru roušku pro sebe, abych měla na vystřídání, manžel si bere pro sebe a ráda bych si vzala roušku pro svýho 88letého tatínka,“ raduje se místní. "My nemáme stroj a já tím, že chodím do práce a současně učím děti doma, tak na to už nemám kapacity,“ vysvětluje další obyvatelka.

Starosta Marek Viskot je velice rád, že mu volají kolegové i z jiných radnic a snaží se tak nápadem inspirovat. Jelikož se ale ranní dávka roušek rozebrala během několika desítek minut, radnice hledá další dobrovolné švadleny, které by pomohly uspokojit poptávku.