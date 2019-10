Do Brna přivezli korunovační klenoty Inků! Za doprovodu policejní eskorty

Přísná bezpečnostní opatření v pátek doprovázela převoz největšího zlatého pokladu Inků do Brna. Poklad nesmírné historické hodnoty přicestoval pod záštitou prezidenta Peru v rámci světové výstavy. Ta v Brně začíná prvního listopadu.

Zlatý poklad v ceně několika desítek milionů dolarů. "Já bych to ráda přirovnala k něčemu, co je nám Čechům třeba bližší. Je to asi jako kdybychom stěhovali, nebo tady předvedli nejméně patery naše korunovační klenoty," řekla Květa Havelková, mluvčí výstavy.

Zlatý poklad Inků přijel do Brna v doprovodu dvou policejních aut, ze kterých vystoupila zhruba desítka ozbrojených policistů. Za jejich asistence se přes sto zlatých artefaktů a stovka dalších rituálních předmětů přesouvá do haly, kde stráví následující tři měsíce. Poklad zapůjčilo Zlaté muzeum v Peru.

"Můj dědeček chtěl v padesátých letech koupit vzácný nůž a prodejce mu řekl, že musí koupit celou sbírku tří set předmětů. Babička ho přemluvila, ať ji koupí a tak to celé začalo," řekla Camila Pérez Palacio Mujica, ředitelka muzea Oro del Perú.

V Brně bude k vidění například vzácná posmrtná maska vykládaná smaragdy. "Ty smaragdy znamenaly nesmrtelnost. Možnost pokračovat v tom posmrtném životě dál, což byla filosofie, kterou všechny tyto předkolumbovské civilizace vyznávaly," popsala Havelková.

"Důležitá je maska, kterou jste viděli. Máme taky pár zlatých rukou, které jsou takto velké. Pak taky schránku na listy koky ve tvaru jaguára a další vzácné předměty," dodala Camila Pérez Palacio Mujica.

Muzeum chce ukázat část pokladu Inků světu i přesto, že přeprava tak vzácných předmětů je velmi složitá. Dorazily pečlivě zabalené v zaplombovaných dřevěných bednách. Každý artefakt musí být zabalený zvlášť ve speciální přihrádce vyložené ochranným materiálem.

Sahat na ně smí pouze americký kurátor, který má speciální povolení. Unikátní sbírka přicestovala do Brna z Maďarska, v únoru se přesune na Slovensko.