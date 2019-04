Do Česka dorazí srážky, o víkendu může dokonce sněžit!

Vyprahlé Česko se v pondělí podle meteorologů dočká deště, pršet by mělo na většině našeho území. Srážky by se mohly místy objevovat téměř celý týden. V pondělí nás čekají teploty kolem 8 až 12 °C, v dalších dnech by se pak mělo postupně oteplovat. O víkendu nás pak opět čeká pokles teplot, ve středních polohách by mohlo i sněžit.

V pondělí by podle mapy srážek Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo pršet na většině našeho území, srážky by měly do Česka přicházet od severovýchodu. Déšť by mohl být na severu i vydatnější. Teploty se budou v Čechách pohybovat kolem 8 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku by pak mělo být kolem 10 až 14°C.

I v úterý by se měl na většině našeho území objevovat déšť nebo přeháňky. Teploty v noci klesnou k 8 až 4 °C, přes den by ale měly vystoupat k 12 až 16 °C. Postupně během dne by mělo srážek ubývat.

Noc na středu bude opět chladná, teploty se budou podle ČHMÚ pohybovat kolem 8 až 4 °C, při zmenšené oblačnosti může být dokonce kolem 2 °C, přes den pak teploty vystoupají k 13 až 17 °C. Většinou by mělo být oblačno, v Čechách se místy mohou objevovat srážky, jinde jen ojediněle.

Zatažená obloha by měla vydržet i ve čtvrtek, přechodně může být dokonce polojasno. Déšť nebo přeháňky se budou objevovat jen místy. Teploty v noci opět poklesnou k 8 až 4 °C, přes den může být 14 až 18 °C.

V pátek se mají podle ČHMÚ vrátit do Česka srážky a oblačnost, k večeru se v polohách nad 1000 metrů mohou objevovat srážky smíšené či bude sněžit, postupně může sněžit i v polohách nad 500 metrů. Teploty přes den mírně poklesnou k 12 až 16 °C.

Během víkendu by se mělo dále ochlazovat, v noci mohou teploty klesat k 3 až -1 °C, přes den by pak mělo být kolem 8 až 13 °C. Od středních poloh by mohlo podle meteorologů sněžit, v nížinách by se pak měl místy objevovat déšť.