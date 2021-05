Do Česka dorazila první CASA. Má větší dolet i rychlost, libuje si armáda

Na kbelském letišti v úterý přistál první letoun Casa C-295 MW. Měl ale sedmihodinové zpoždění kvůli poruše na rozmrazovacím systému. Tu čeští piloti odhalili už v Seville během přeškolovacího letu.



"My jsme samozřejmě chtěli přivést letoun v perfektním stavu, čili španělská strana nám vyšla vstříc a letoun se snažila co nejdříve opravit a to způsobilo to zpoždění," objasnil velitel 242. transportní a speciální letky Armády ČR Miloš Domin. Teď už by měl být letoun podle Domina, který stroj na cestě do Česka pilotoval, v pořádku.



Nová verze Casy se od té předchozí na první pohled liší zakončením svých křídel. Na těch jsou takzvané winglety, které slouží k lepšímu ovládání stroje, vyšší rychlosti i delšímu doletu. "Jsme schopni vystoupat na vyšší hladinu, a tudíž mít i delší dolet. Je to tak asi pět až deset procent," dodal Domin.



Nové letouny jsou schopné přepravit téměř 70 cestujících nebo až 45 výsadkářů. Druhý stroj by měla armáda převzít na konci června. Původní čtyři Casy budou postupně modernizovány, tak aby byly na stejné úrovni jako nové stroje.