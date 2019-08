Do Česka dorazily bouřky a silný vítr! Hrozí krupobití, varují meteorologové

Předpověď meteorologů se vyplnila. Do Česka ve čtvrtek odpoledne dorazily silné bouřky. Objevily se zejména na jihu Vysočiny a v severozápadních Čechách. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí do páteční jedné hodiny ráno. Bouřky by mohly doprovázet také kroupy.