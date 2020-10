Do Česka dorazily tisíce kusů salámu se salmonelou. Nemáte ho doma i vy?

O tom, že může být produkt od barcelonského výrobce Embutidos Solà nebezpečný, SVS informovaly francouzské dozorové orgány. Salmonelózou totiž onemocněla řada lidí, kteří si salám koupili a snědli.

Fuet obsahující salmonelu se dostal také na český trh a SVS varuje, aby v případě, že lidé zjistí, že mají závadný salám doma, ho v žádném případě nekonzumovali a vrátili ho zpět do obchodu, kde ho koupili.

Možné zdravotní riziko představuje fermentovaný salám Fuet Extra 150 g od španělského výrobce Embutidos Solà, s minimální dobou trvanlivosti od 18. 10. 2020 do 4. 1. 2021.

Do Česka dorazilo přibližně 19 tisíc balení potenciálně závadného salámu. Stáhnout ze skladů se podařilo pouze sedm tisíc balení, zbylých 12 tisíc skončilo na pultech obchodů. SVS nařídila okamžité stažení z prodeje. Riziková balení putovala ze Středočeského a Jihočeského kraje do celé země.

"Dle šetření provedeného u katalánského výrobce jsou potenciálně zdravotně závadné všechny šarže salámu dodané do ČR do 4. září 2020 včetně. Výjimkou by dle informací uvedených v systému RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) měla být šarže s datem minimální trvanlivosti do 16. 1. 2021, kde vyšetření provedená španělskými dozorovými orgány salmonelu nedetekovala," řekl mluvčí SVS Petr Vorlíček.