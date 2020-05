Do Česka míří várka léku na Covid-19. Může se hodit při druhé vlně nemoci!

Česko očekává darem další várku léku favipiravir z Japonska. Přitom předešlá zásilka za miliony korun ještě nebyla vyčerpána. Lék je určený pro středně závažné případy a vhodných pacientů příliš není. Podle ministerstva zdravotnictví se ale zásoby můžou hodit, pokud by nás potkala další vlna onemocnění. Jiný experimentální lék - americký remdesivir - v Česku pomohl dalším dvěma pacientům.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - právě do ní zamířila dubnová dodávka favipiraviru a pravděpodobně sem zamíří i ta další.

"Ta dávka pro 80 pacientů tu už je. My jsme část těch léků zakoupili, ty už tady jsou a nemocnice je používají. A nyní nám dojde ještě dar, byl vyjednán s Japonskem. Je ho zhruba pro dvacet pacientů," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Přípravek byl distribuovaný také do Thomayerovy nemocnice, fakultních nemocnic v Opavě a Ostravě nebo Na Bulovku. Z dubnové zásilky pro 80 pacientů ale většina zůstává ve skladech.

"My jsme ho zatím použili u dvou pacientů a v zásadě snad můžu říct, že s mírným úspěchem. Zatím je podle mých propočtů využito dávkování pro asi 12 až 14 pacientů," vypočítává primář kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN Jiří Votruba.

Podle ministerstva zdravotnictví ale rozhodně není na škodu mít zásobu léků kvůli možné druhé vlně nemoci. Všeobecná fakultní nemocnice léčí pacienty s Covid-19 také pomocí plazmy vyléčených, kteří pak mají dostatečné množství protilátek. Anebo pomocí experimentálního léku remdesivir.

Po vyléčeném a propuštěném pražském taxikáři se mezi vyléčené nově řadí další dva lidé - jeden se léčil v pražském Motole a druhý právě ve Všeobecné fakultní nemocnici. Který užívaný lék je účinnější, se prý říct nedá.

"Favipiravir je lék, který podáváme pacientům, u kterých se obáváme těch těžkých průběhů. Kdežto remdesivir používáme u těžkého případu, kde chceme zachránit život," vysvětluje primář.

Remdesivir můžou využívat čtyři nemocnice - mezi nimi je i brněnská sv. Anny. Ministerstvo zdravotnictví před časem zakázalo lékařům předepisování léku na malárii plaquenilu - také v něm odborníci viděli naději.

"Plaquenil je využíván pro pacienty třeba v Thomayerově nemocnici i na dalších pracovištích. Skutečně se zdá, že se zpomaluje nebo zmenšuje to šíření viru po aplikaci daného léku. Asi to není lék, který by byl zázračný. ty výsledky nejsou strhující, ale svůj efekt má," zamýšlí se ministr Vojtěch.

Antimalarikum využívá třeba pražská Ústřední vojenská nemocnice. Díky němu lékaři propustili z ambulantní péče do domácího léčení desítky lidí.