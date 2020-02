Do Česka se vrací zapomenutá dětská nemoc. Přibývá lidí s roupy

Do Česka se vrací zapomenutá dětská nemoc - roupy. Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se loni tímto parazitem ve srovnání s rokem 2010 nakazil trojnásobek lidí, tedy více než tisíc. A jejich počet zřejmě letos ještě poroste. V některých případech červ uhyne dokonce bez jakékoli léčby, v komplikovanějších pomůžou tablety.

Svědění konečníku, bolesti břicha, pomočování nebo poruchy spánku - to jsou hlavní příznaky roupů. Nemoc postihuje všechny generace, roupy měla třeba i šestiletá dcera paní Alice z Ostravska. "Nezjistili jsme, odkud to dostala. Hodně ji to svědilo, dostala tablety," svěřila se televizi Nova maminka.

"Ty samice, které žijí v tlustém střevě, vylézají ke konečníku a způsobují právě svědění," vysvětlila nepříjemný problém Jana Doležílková z Centra klinických laboratoří v Ostravě.

A čím to je, že se roupy vracejí? Podle lidí dotázaných v anketě za to zřejmě může špatná hygiena. Podle statistik pacientů, kteří jí trpí, každý rok přibývá.

Paraziti v těle navíc začínají být odolní vůči lékům a dál se množí. Podle statistik mají nejčastěji roupy děti v Olomouckém a Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Přestože se nemoc týká všech věkových skupin, nejčastěji bývá spojována s dětmi. "Dítě se poškrábe v zadečku, než ho maminka odchytí, může i posnídat a dostane se to do oběhu," vysvětluje lékařka.

Důležité je koupat se a po každé aktivitě si umýt ruce, především po toaletě a hlavně před jídlem. Ve srovnání s minulými lety lékaři předepsali dvojnásobek léků proti tomuto parazitovi.