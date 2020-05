Do Česka se vrací život! Dle Prymuly by mohlo dojít k dalšímu uvolňování

Po pondělním největším rozvolnění plošných opatření zatím vypadá vývoj kolem epidemie příznivě. A pokud tento trend vydrží, mohlo by dojít podle epidemiologa Romana Prymuly k dalšímu uvolňování. Lidé si možnost normálního pohybu užívají.



"Já si myslím, že ta situace je skutečně stabilní. Pokud odečteme ty případy, které se týkaly Darkova a Karvinné, tak je ta situace v republice poměrně klidná. Myslím si, že tu skutečně není žádný problém," sdělil epidemiolog Roman Prymula.



Možné důsledky rozvolňování se prý můžou projevit až v dalších dnech. Pokud ale bude pokračovat příznivá epidemiologická situace, bude se uvažovat třeba o odložení roušek v dalších prostorách. Teď jsou povinné například v městské hromadné dopravě.



Za další diskusi by podle Prymuly stála i omezená otevírací doba pro restaurace a bary. "Ta opatření by měla být nějakým způsobem racionální. Tady sám vidím, když jedu večer po Praze, že ti lidé stojí kolem restaurace třeba v půl jedné v noci a stejně se tam potkávají. To znamená, je otázkou, jestli je smysluplné to držet tak tvrdě jako teď," dodal Prymula.



To, že se do Česka vrátil život, dokládají i záběry z pražské zoo. Tam v sobotu překročili maximální počet návštěvníků už hodinu po poledni a zoo tak musela zavřít. "Platí ten limit stanovený ministerstvem zdravotnictví na 8500 lidí denně," upřesnil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.



V Česku je od března přes devět tisíc případů nákazy koronavirem. Sedmdesát procent pacientů se už vyléčilo. Ze sousedních států si nejlépe vedou Slováci, dosud tam bylo asi 1500 případů a vyléčilo se už téměř 90 procent nemocných. Příznivá situace je také v Rakousku, kde dál rozvolňují opatření. Tamní úřady zrušily třeba omezenou zavírací dobu pohostinských zařízení.