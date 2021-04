Do Česka se vrátila zima! Nový sníh ocenili na horách hlavně běžkaři

V Jeseníkách to v sobotu vypadalo, jako by neměly být Velikonoce, ale spíš Vánoce. Lidem ale zimní počasí vrásky na čele nedělalo. "Včera to bylo celé ledové a mokré a dnes napadl čerstvý snížek," radovali se. "Je to parádní. Takhle to máme na Velikonoce nejraději," pochvalovali si další.

Počasí bylo ale aprílové - za hodinu se vystřídala slunečná obloha, mlha i sněžení. Běžkaře to neodradilo. "Včera jsme byli na Šeráku, tam jsme byli pěšky, tam bylo sucho. Ráno jsme se probudili a tohle! Tak musím ještě vyrazit," vysvětloval jeden z nich.



I přes ideální podmínky ale byla parkoviště v horských areálech takřka prázdná - a to i proto, že je neustále střeží policisté. Možnost užít si prodloužené zimy tak dostali jen lidé z přilehlého okolí.

"Sněhu je pořád dost, máme ho skoro metr, podmínky jsou ideální," pochvaloval si vedoucí skiareálu Kopřivná Libor Petrů. Víkendový nápor ze začátku roku se ale neopakoval. V Kopřivné nevyjela ani rolba, která dřív lyžaře tahala na svah. To na Červenohorském sedle vyvážela nadšence čtyřkolka.

Sněžení podle meteorologů ustane do sonotní půlnoci. Teploty budou ale pod nulou, proto na mnoha místech Česka hrozí námraza. Řidiči by tak měli být opatrní po celou noc. Úlevu přinese až nedělní ráno.