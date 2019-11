Do Česka vpadla zima! V nížinách napadl sníh, silničáři varují řidiče

S příchodem víkendu do Česka dorazilo i slíbené ochlazení. Studená fronta ranní teploty srazila pod nulu a i v nížinách se lidé dočkali sněhu. Ředitelství silnic a dálnic varuje řidiče - některé silnice jsou hůře sjízdné a hrozí na nich dokonce i námraza.

Přes Evropu postupuje studená fronta, která už v sobotu do Česka přinesla chladný vzduch a srazila teploty. Ty se ráno pohybovaly na většině území okolo nuly. V Luční boudě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) naměřil až -10,2 stupňů, v Labské boudě -9 stupňů a na Lysé hoře -7,7 stupňů.

Teplota vzduchu v sobotu v 8:00 hodin

Česko nezasáhl pouze mráz, ale i sněhové přeháňky. Vločky padaly i v nižších polohách - například ve Vlašimi na Benešovsku, v Příbrami, na Táborsku, Tachovsku nebo v Praze. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) varuje řidiče, aby byli na silnicích opatrní.

Na řadě míst sněhové přeháňky komplikují dopravu. Silnice na Tachovsku, Táborsku, Českobudějovicku, Nymbursku, Klatovsku nebo Svitavsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se podle silničářů objevila i námraza.

V neděli by mělo přituhovat. Teploty v noci a během rána klesnou na -2 až -6 stupňů, přes den se budou pohybovat pouze okolo nuly až 4 stupňů. Během dne bude od západu oblačno až zataženo a opět by mělo sněžit a to i v nížinách.