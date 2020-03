Do Česka vtrhne jaro, oteplí se až na 17 stupňů! MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ

Následující měsíc bude teplotně průměrný. Nejtepleji by mělo být na přelomu března a dubna, kdy běžně naměříme kolem 13 stupňů. Teplo má být i v příštím týdnu, kdy mohou teploty vystoupat až na 17 stupňů.

V nadcházejícím týdnu dorazí do Česka jaro. Alespoň to tak vypadá podle teplot, které mohou vyšplhat až na 15 stupňů. Ve čtvrtek by podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mohl teploměr ukázat i přes 17 stupňů. Z hlediska teplot tak bude týden nadprůměrný.

"Další tři týdny by měly být teplotně průměrné," informoval ČHMÚ v dlouhodobém výhledu počasí. V druhém týdnu by se měly teploty pohybovat kolem osmi stupňů, ve třetím a čtvrtém kolem 13 stupňů. Výkyvy teplot ale mohou být mnohem větší, možná se tak dočkáme první dvacítky.

"Po převážně srážkově nadprůměrných několika minulých týdnech očekáváme postupně průměrné, popřípadě až podprůměrné srážky," doplnili meteorologové. Pršet by mělo nejvíce v následujícím týdnu a na začátku dubna.

Výhled počasí na čtyři nadcházející týdny vydává Český hydrometeorologický ústav každou sobotu. Úspěšnost se u teplot pohybuje kolem 75 %, u srážek okolo 65 %. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám.