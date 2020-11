Chomutov schválil návrat hazardu! Další města v Česku to neplánují

Od roku 2015 se město Chomutov dobrovolně vzdalo daňových výnosů z hazardu. V současné době však vedení řeší především finanční dopady, které přinesl koronavirus. Město se proto rozhodlo posílit rozpočet penězi z hazardních her.



"Rozhodně jsme nechtěli diskutovat o hernách a automatech v hospodách. Takový hazard nemá v Chomutově místo. Ve složité ekonomické době je však naší povinností zodpovědně diskutovat o každé příjmové položce městského rozpočtu,“ řekl primátor Marek Hrabáč (ANO).



Po úterním několikahodinovém jednání zastupitelstvo vyhlášku schválilo. Město počítá po návratu hazardu s přibližně 30 miliony, které by mohlo získat ročně na daních. Přestože návrh prošel, opozice vyhlášku kritizuje.



Příjmy podle opozice v městské kase znamenají zejména vysoké finanční ztráty pro chomutovské obyvatele, kteří budou do automatů "cpát“ peníze. "Radnice chce získat peníze za cenu zničení životů mnoha občanů a rodin. Kdo ještě dluhy nemá, tomu hazard umožní si je udělat,“ tvrdí předseda PRO Chomutov Marian Bystroň. Právě hnutí PRO Chomutov prosadilo v roce 2015 zákaz hazardu ve městě.



Se schválením vyhlášky však nesouhlasí také mnozí obyvatelé Chomutova. "Že vám není hanba. To si zas někdo potřebuje namastit kapsy,“ rozčiluje se na facebooku Věra.



"Oni už vážně neví, jak z lidí tahat peníze do vlastních kapes a svádět to na to, že je to blaho města,“ přidává se Herbert.



K hlasování dospělo zastupitelstvo až v úterý před 23. hodinou a díky hlasům ANO, KSČM a hnutí Nový Sever hazard ve městě nakonec prošel. Podle vyhlášky však kasino může vzniknout jen v určitých částech města. Zároveň jsou vymezené také lokality, kde být nemůže.



Jde například o velká sídliště, rozšířený střed města a městskou památkovou zónu. Navíc kasino nesmí vzniknout nikde v blízkosti škol a školských zařízení, volnočasových zařízení pro děti a mládež a lůžkového zařízení sociálních služeb.

Redakce TN.cz oslovila některá další města v České republice, která hazardní hry zakázala, zda se neplánují kvůli koronavirové krizi uchýlit rovněž k tomuto kroku. "Rozhodně to neplánujeme. Nebudeme ztrátu příjmů kompenzovat něčím, co je pro obyvatele nebezpečné,“ řekl mluvčí města Prahy Vít Hofman.



Právě hlavní město je jedním z těch, které schválilo vyhlášku o zákazu hazardu poměrně nedávno. Vyhláška, která má začít platit od ledna, povoluje živou hru ve vybraných kasinech, zároveň však zakazuje tzv. technické hry, tedy hrací automaty i videoloterijní terminály.



Návrat k hazardním hrám neplánují ani další velká města jako je Brno, Jihlava, Děčín nebo Kolín. Mluvčí se shodují, že se zastupitelé k tomuto kroku uchýlit zatím nehodlají. "Politici o ničem takovém nemluvili ani se tím nezabývali. Nepředpokládám, že by něco takového mělo nastat. Peníze však chybí,“ tvrdí mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.



Ani v Brně není nic podobného na programu. "Vedení se tímto zatím vůbec nezabývalo,“ dodal mluvčí Filip Poňuchálek.



Podívejte se na reportáž o zákazu hraní hazardních her pro chronické hráče: