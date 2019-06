Do Chorvatska autem? Dejte pozor na zpřísněné předpisy a uzavírky!

Z přímořských destinací u českých turistů jednoznačně vítězí Chorvatsko, přičemž téměř polovina z nich k Jadranu cestuje vlastním autem. Pokud se to týká i vás, zpozorněte - Chorvatsko letos zpřísňuje dopravní předpisy. Kdy je ideální doba na to vyrazit na dovolenou k Jadranu a kudy jet?

Nejvíce Čechů každoročně vyráží na dovolenou k moři do Chorvatska. Letos se očekává, že bude překročen dosavadní rekord asi 850 tisíc návštěvníků Jadranu. Přičemž téměř polovina z nich míří do Chorvatska autem. Na co si dát pozor?

Termín cesty

Kdy je ideální vyrazit na dovolenou do Chorvatska? Nejnabitější první termín bude podle českého motoristického spolku ÚAMK 28. a 30. června, kdy začínají prázdniny na školách. O tomto víkendu bude na cestách doslova plno. Obrovský nápor se na silnicích vytvoří také v termínu od 1. nebo 4. července, kdy začnou prázdniny dětem v Německu.

Dalším důvodem, proč hned na začátku prázdnin nevyrazit přes Rakousko k Jadranu, je konání velké ceny F1 Rakouska ve dnech 28. a 30. června. Zároveň si dejte pozor na termín od 2. do 4. srpna, kdy proběhne Grand Prix v Brně a závody F1 v Maďarsku. To znamená, že trasa Praha - Brno, Bratislava a případně dále do Maďarska bude naprosto neprůjezdná.

ÚAMK rovněž nedoporučuje vyrážet v pátek po práci, kdy většinou začíná turnus dovolené. Naopak vřele doporučuje zvolit jiné dny. Pokud to nejde, měli byste vyrazit v pátek velmi brzy ráno, abyste se dostali ještě před ranní špičkou za Vídeň.

Kudy jet?

Trasa z Česka do Chorvatska je dlouhá zhruba tisíc kilometrů, je tedy paradoxní, že nejvíce zdržení a omezení turisty čeká právě v Čechách. Lze zvolit v podstatě pouze tři trasy: dálnici D1 na Brno, směr na Dolní Dvořiště nebo dálnici na Rozvadov. Na prvních dvou musíte počítat s omezením.

Na D1 je v tuto chvíli pět zásadních omezení a od prázdnin přibudou další dvě. Cestu na České Budějovice zase zkomplikuje výstavba dálnice D3 a obchvat. Nejklidnější cesta tudíž čeká na turisty ze západních Čech trasou na Rozvadov.

Tradiční a nejčastěji využívanou cestou je trasa z Brna na česko-rakouské hranice a dále na Vídeň, Graz po dálnici A2. Turisté se tam v létě setkají hned se čtyřmi omezeními, většinou jde ale o krátké úseky. V případě jižní trasy z Linze po dálnici A9 je rovněž třeba počítat s určitými omezeními.

Novinkou na A1 jsou dva úseky (u Melkem a Haid), kde je za dobrého počasí a pouze přes den povolena zkušebně rychlost 140 km/h. Naopak v řadě míst (například kolem Salzburku) je rychlost kvůli hluku a odpadním látkám snížena na 100 km/h. Pokuty za překročení limitů jsou v Rakousku velmi vysoké - jsou totiž posuzovány z hlediska ochrany přírody.

Slovinsko na konci minulého roku konečně dokončilo Podrávskou dálnici A4 z Mariboru na slovinsko-chorvatskou hranici v Gruškovje/Macelj. Na chorvatské straně ale pokračuje provoz jen v jednom směru, takže se tam očekává zpoždění.

Je třeba vzít v potaz také to, že se zde ocitáme na konci šengenského prostoru a kontroly na hranicích byly v minulosti už několikrát nečekaně zásadně zpřísněny. Turistům by v takovém případě hrozila dlouhá čekací doba v kolonách.

Ceny

Za průjezd rakouskými dálnicemi se platí tradičními nalepovacími i elektronickými dálničními známkami. Za desetidenní známku pro osobní auto do 3,5 tuny zaplatíte 247 korun. "Pokud někdo zvolí trasu mířící samostatně placenými úseky nebo tunely, jsou poplatky odstupňovány od 5 euro (A9 Pyhrnská dálnice) do zhruba 11,50 euro (A10 Taurenská dálnice)," uvádí ÚAMK.

Na Slovinských dálnicích dálniční známka na sedm dní pro osobní auto stojí 15 euro, za měsíční pak dáte dvojnásobek. Chorvatsko má složitější systém. Je tam úsekový systém placení na mýtnicích podle počtu ujetých kilometrů po dálnici.

Navíc tam existuje i tzv. letní tarif, v rámci kterého se od 15. června do 14. září na některých dálnicích cena zvyšuje o 10 %. V oblasti Istrie platí letní tarif až do konce září. Cenu si můžete snížit prostřednictvím elektronické platby za pomoci ENC krabičky, nelze ji ale použít na trase od slovinsko-chorvatských hranic.

Co se pohonných hmot týče, odborníci radí natankovat nejprve v Česku a poté při zastávce v Rakousku. Ceny benzínu a nafty jsou totiž v Chorvatsku i Slovinsku vyšší.

Dopravní předpisy

Za překročení rychlosti a alkohol za volantem hříšníci zaplatí nejvíce v Rakousku - pokuta se může vyšplhat až na 150 tisíc korun. Přes kapsu se plácnete ale i v Chorvatsku, kde je navíc v případě řidičů do 24 let nulová tolerance alkoholu v krvi.

Za nezapnuté bezpečnostní pásy nejvíc zaplatíte ve Slovinsku. Slovensko a Chorvatsko také vyžadují v případě aut s vlekem hned dva výstražné trojúhelníky. V Chorvatsku jsou reflexní vesty povinné pro všechny pasažéry auta.

Tuto letní sezónu se navíc připravte na zásadní změny v Chorvatsku. Pokuty za telefonování za volantem tu vzrostou trojnásobně na více než pět tisíc korun, za jízdu na červenou sedminásobně na více než 24 tisíc korun a za neoprávněnou jízdu v levém pruhu na sedm tisíc korun. Za překročení rychlosti mimo obec o 50 km/h hrozí dokonce až šest dní ve vězení a pokuta přes padesát tisíc korun.

Je nutné si rovněž uvědomit, že v Rakousku jsou mimořádně vysoké pokuty za nezákonné používání kamery v autě, které se mohou vyšplhat až na půl milionu korun. V Chorvatsku může policie řidiči zadržet řidičák, pokud lékař potvrdí, že svou únavou ohrožuje dopravu.