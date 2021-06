Do dívky při plavání v oceánu udeřil blesk. Zachránit se ji nepodařilo

Pravděpodobnost, že člověka plavajícího ve vodě zasáhne blesk, není příliš vysoká, není však ani vyloučená. Takový incident se stal v sobotu na pobřeží Spojených států, kde v oceánu plavala 15letá dívka. Po převozu do nemocnice zemřela.

Smutná událost se odehrála v sobotu odpoledne ve městě Tybee Island v Georgii na východním pobřeží USA. Informovala o ni místní policie, která napsala, že 15letou dívenku při plavání v oceánu zasáhl blesk.

Jako první děvčeti pomáhali plavčíci, k nimž se po chvíli přidali policisté a hasiči. Zatímco čekali na záchranářský vrtulník, pokoušeli se ji resuscitovat. Nakonec dívku hasiči naložili do svého vozu a za asistence policistů vyrazili záchranářům naproti.

Cestou se setkali se sanitkou, která si dívku vzala do své péče a převezla ji rovnou do nemocnice. "Po příjezdu byla prohlášena za mrtvou," uvedli policisté. Od rodiny se dozvěděli, že dívka do Tybee Islandu přijela z Alabamy. "Naše srdce zůstává s její rodinou a přáteli," dodala policie.

Méně časté než na pevnině

Jak uvádí CNN s odkazem na Národní meteorologickou službu, ročně ve Spojených státech zabijí blesky průměrně 49 lidí. Stovky dalších při zasažení utrpí zranění. V Česku si obdobný počet obětí blesky vyžádaly za poslední čtvrt století.

Na rovné ploše vody plavající člověk představuje vyvýšený bod, do kterého může blesk udeřit. Nemusí se ale jednat ani o přímý zásah, aby byl člověk ve vážném ohrožení.

"Blesk oceán nezasahuje tak moc jako pevninu. Pokud k tomu ale dojde, proud se rychle šíří po vodě, která je dobrým vodičem," uvádí Národní úřad pro oceán a atmosféru. Zranit či zabít tak může blesk plavce i v případě, kdy udeří několik metrů od něj.

Na moři je riziko o něco vyšší z důvodu, že v okolí nejsou stromy, které jsou "lákavějším" hromosvodem, slaná voda je navíc lepším vodičem než sladká. Odhaduje se však, že ročně zahyne poměrně malé množství plavců zasažených bleskem. Jedná se maximálně o desítky případů, uvádí web in-pocasi.cz.